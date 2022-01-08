В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
18 минут назад

Ученые обнаружили гибрид «дельты» и «омикрона»

Группа ученых, работающих в Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета на Кипре, обнаружили новый вариант COVID-19, который является гибридом штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон». Как сообщает ТАСС, эксперты дали ему название «дельтакрон».

Ученые обнаружили гибрид «дельты» и «омикрона»
Фото: ReutersReuters

Как заявил заведующий лабораторией Леонтиос Кострикис, новый вариант имеет генетическую основу как у дельта-штамма, но при этом ряд его мутаций такие же, как у омикрон-штамма.

«Мы нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения омикрон-штаммом», — сказал вирусолог, подчеркнув, что у омикрон-штамма имеется 30 мутаций, и 10 из них были обнаружены в пробах вируса, взятых в стране.

Вирусолог предрек рекордную заболеваемость «омикроном» в России

Как заявил Кострикис, дельтакрон-штамм был обнаружен в 25 образцах, взятых на острове, причем 11 из них были получены у людей, госпитализированных с симптомами ковида, а остальные 14 - у жителей без симптомов.

В мире,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители