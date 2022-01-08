Ученые обнаружили гибрид «дельты» и «омикрона»

Группа ученых, работающих в Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета на Кипре, обнаружили новый вариант COVID-19, который является гибридом штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон». Как сообщает ТАСС, эксперты дали ему название «дельтакрон».

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Как заявил заведующий лабораторией Леонтиос Кострикис, новый вариант имеет генетическую основу как у дельта-штамма, но при этом ряд его мутаций такие же, как у омикрон-штамма.

«Мы нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения омикрон-штаммом», — сказал вирусолог, подчеркнув, что у омикрон-штамма имеется 30 мутаций, и 10 из них были обнаружены в пробах вируса, взятых в стране.