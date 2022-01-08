Привитым «Спутником V» разрешили въезд в Израиль

Вакцинированные «Спутником V» иностранцы смогут въезжать в Израиль при наличии положительного серологического теста. Также въезд в страну разрешен переболевшим коронавирусом, имеющим соответствующий сертификат. Об этом говорится на сайте Минздрава Израиля.

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В сообщении ведомства сказано, что вакцинированным считается гражданин, который привился одобренной Всемирной организацией здравоохранения вакциной. При этом привитые российской вакциной смогут въезжать на территорию страны, если у них будут результаты серологического анализа, сданного в Израиле.

«Суть признания Израилем выздоровления за границей или вакцинации, проведенной за границей, заключается в предоставлении возможности пребывать в сокращенном карантине после въезда в Израиль и получить зеленый пропуск», — пояснили в министерстве.

Согласно правилам израильского государства, иностранцы должны перед въездом получить две дозы прививки, причем вторая должна быть получена не менее чем за две недели до въезда и не более 180 дней в день их выезда из Израиля.

Если гость привился бустерной дозой, то с момента ее получения до дня въезда должна пройти не менее двух недель.