Токаев удалил твит о 20 тысячах террористов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев удалил два поста о массовых протестах в республике со своей официальной страницы в Twitter.

Фото: пресс-службы Президента Республики Казахстан пресс-службы Президента Республики Казахстан

Ранее Токаев написал в Twitter на английском языке серию постов, в которых изложил свою версию событий в стране. В частности, он назвал протесты срежиссированными, заявил о нападении на Алматы 20 тыс. «террористов», а также призвал их убивать

«Бандиты и террористы очень хорошо подготовлены, организованы и управляются из специального центра. Некоторые из них не говорили на казахском языке. В Алматы было не менее шести волн нападений террористов, общее их количество составляло 20 тысяч», — написал Токаев.

В другом посте глава Казахстан заявил, что протестующие избивали и убивали милиционеров и солдат, поджигали административные здания, грабили дома и магазины, убивали граждан и насиловали женщин.

«Моя основная точка зрения: никаких переговоров с террористами, мы должны их убить», — было написано в публикациях», — написал Токаев.

В настоящее время этих постов на странице Токаева в соцсети нет.