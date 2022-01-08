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1 час назад

В Италии ввели штраф за отказ от вакцинации от коронавируса

Власти Италии ввели штраф в размере 100 евро для граждан старше 50 лет, отказывающихся проходить вакцинацию от коронавируса. Об этом пишет La Stampa.

В Италии ввели штраф за отказ от вакцинации от коронавируса
Фото: ReutersReuters

Издание пишет, что в стране впервые были зафиксированы 200 тысяч случаев заражения коронавирусом — абсолютный рекорд с самого начала пандемии. При этом число новых заболеваний продолжает расти.

В связи с этим власти решили ужесточить меры для тех, кто не желает проходить обязательную вакцинацию. Наряду с денежным штрафом также вводится обязательный сертификат для сотрудников старше 50 лет. В случае его отсутствия такой сотрудник к работе допущен не будет и останется без оплаты. Если же сотрудника без сертификата застанут на рабочем месте, то его ждет штраф в размере от 600 до 1,5 тысяч евро.

СМИ отмечает, что некоторые меры вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Например, врачи посчитали сумму штрафа в размере 100 евро мизерной, которая не заставит людей делать прививку.

По официальным данным, доля вакцинированных или переболевших COVID-19 жителей Италии старше 12 лет достигла уже 90%.

В мире,La Stampa,
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