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8 минут назад

Беспорядки в Казахстане: Назвавший себя «лидером протестов» обратился к Западу

Экс-министр Казахстана, банкир Мухтар Аблязов, назвавший себя «лидером оппозиции и протестов» и сбежавший из республики, призвал страны Запада ввести санкции против властей страны. Об этом он высказался в интервью газете Corriere della Sera.

Назвавший себя «лидером протестов» в Казахстане обратился к Западу
Фото: ReutersReuters

Проживающий во Франции Аблязов заявил, что протесты в республике стали следствием длительных репрессий населения, а не вмешательство извне, как утверждают казахстанские власти. При этом он отметил, что именно Запад «был той рукой, которая вскормила монстра» Нурсултана Назарбаева, закрыв глаза на коррупцию и преступность в стране.

«Вопрос был не в том, изгонят ли когда-нибудь казахи Назарбаева, а в том, когда», — объяснил экс-министр.

Теперь, по мнению Аблязова, Запад должен принять меры против режима в Казахстане, который «сорвал маску и показал свое кровожадное лицо». По его словам, даже глава Белоруссии Александр Лукашенко не отдавал приказ стрелять по людям.

«Я написал президенту США [Джо Байдену], всем главам европейских государств с требованием санкций против режима», — сказал банкир.

В частности, Аблязов предложил международному сообществу прекратить все бизнес-отношения с властями республики.

В Алма-Ате в перестрелке погиб ребенок

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ правоохранительным органам и военным стрелять на поражение по участникам беспорядков без предупреждения.

В мире,Мухтар Аблязов,Нурсултан Назарбаев,Александр Лукашенко,Джозеф Байден,МВД,Сorriere della sera,
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