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10 минут назад

Беспорядки в Казахстане: В перестрелке погиб ребенок

Во время беспорядков в Алма-Ате от пулевого ранения погиб ребёнок. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин, передает РИА «Новости».

В Алма-Ате в перестрелке погиб ребенок
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, 5 января родители прогуливались со своими детьми в центре города. Неизвестные лица начали стрельбу, пуля попала в их 11-летнего сына. Мальчик погиб.

Кроме того, 7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжёлыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток.

Он ехал с отцом на машине, когда их автомобиль попал под обстрел.

Сейчас медики борются за жизнь несовершеннолетнего.

Сегодня также стало известно, что накануне, во время акций протеста в Алма-Ате убили 22-летнего гражданина Израиля.

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