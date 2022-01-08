В Алма-Ате в перестрелке погиб ребенок

Во время беспорядков в Алма-Ате от пулевого ранения погиб ребёнок. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин, передает РИА «Новости».
По ее словам, 5 января родители прогуливались со своими детьми в центре города. Неизвестные лица начали стрельбу, пуля попала в их 11-летнего сына. Мальчик погиб.
Кроме того, 7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжёлыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток.
Он ехал с отцом на машине, когда их автомобиль попал под обстрел.
Сейчас медики борются за жизнь несовершеннолетнего.
Сегодня также стало известно, что накануне, во время акций протеста в Алма-Ате убили 22-летнего гражданина Израиля.