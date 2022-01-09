Тарифы на ЖКХ в Казахстане заморозили на полгода

Тарифы на ЖКХ в Казахстане заморозили до 1 июля. Правительство ввело мораторий на повышение цен, сообщает Министерство национальной экономики страны.

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Вводится мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, а именно водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение, — говорится в сообщении.

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В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата, бывшая столица Казахстана и крупнейший город страны с населением порядка 2 млн человек. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов. При этом полиция в городе не оказывала никакого сопротивления, и фактически крупнейший город страны был захвачен боевиками за сутки.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. На этом фоне власти Казахстана ввели регулярные войска в Алма-Ату и начали зачистку её территории, одновременно запросив помощи в ОДКБ. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками в стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о шести волнах нападений боевиков, он также обвинил в госизмене главу национального комитета госбезопасности Карима Масимова, он задержан.

Глава республики Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днём общенационального траура.