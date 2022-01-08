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23 минуты назад

Беспорядки в Казахстане: Экс-главу Комитета нацбезопасности задержали за госизмену

В Казахстане по подозрению в госизмене задержан бывший глава Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карим Масимов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана задержали за госизмену
Фото: KMassimov/facebook.comKMassimov/facebook.com

В заявлении ведомства отмечается, что 56-летний Масимова и еще нескольких человек задержали 6 января в рамках досудебного расследования о государственной измене (статья 175 часть 1 УК Казахстана), начатого в тот же день.

«По подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица», — говорится в сообщении.

Масимов был снят с поста главы Комитета нацбезопасности 5 января указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Его место занял экс-начальник Службы государственной охраны Ермек Сагимбаев.

Накануне экс-советник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что вспыхнувшее в стране вооруженное восстание было организовано при участии ряда представителей высших эшелонов власти, прежде всего, среди правоохранительных органов.

Массовые волнения в Казахстане произошли в первых числах января из-за резкого повышения цен на газ. В столице страны Алмате 4 января начались столкновения протестующих с силовиками. Участники протестов потребовали снижения цен на голубое топливо, а также смену политического режима в республике.

В мире,Ермухамет Ертысбаев,Нурсултан Назарбаев,Карим Масимов,МВД,
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