Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана задержали за госизмену

В Казахстане по подозрению в госизмене задержан бывший глава Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карим Масимов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КНБ.

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В заявлении ведомства отмечается, что 56-летний Масимова и еще нескольких человек задержали 6 января в рамках досудебного расследования о государственной измене (статья 175 часть 1 УК Казахстана), начатого в тот же день.

«По подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица», — говорится в сообщении.

Масимов был снят с поста главы Комитета нацбезопасности 5 января указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Его место занял экс-начальник Службы государственной охраны Ермек Сагимбаев.

Накануне экс-советник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что вспыхнувшее в стране вооруженное восстание было организовано при участии ряда представителей высших эшелонов власти, прежде всего, среди правоохранительных органов.