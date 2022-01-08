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26 минут назад

ЧП в Минске: В центре города обрушился пешеходный мост

В центре Минска обрушился пешеходный мост через улицу Немигу. О ЧП сообщается в Twitter минского управления МЧС.

«Спасатели работают на месте обрушения пешеходной части моста через ул. Немига. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС опубликовали снимки места происшествия. На кадрах видны фрагменты конструкции моста, они лежат на проезжей части.

«Рождественское чудо, что без жертв», - пишут комментаторы.

В конце декабря из-за сильных морозов во Владивостоке треснул Рудневский мост.

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