СМИ: США напугал возможный ответ России на санкции

Администрация США опасается вводить жесткие санкции против России из-за Украины, поскольку они могут обернуться тяжёлыми последствиями для экономики Штатов и их союзников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

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По данным источников телекомпании, Вашингтон пока не определился с набором санкций, но известно, что они могут затронуть банковский и энергетический сектор РФ. Также рассматривается возможность ограничить России доступ к торговле долговыми обязательствами, отключить её от международной межбанковской системы SWIFT.

При этом специалисты Госдепартамента и Министерства финансов США пришли к выводу, что подобные санкции могут привести к скачку цен на газ и нарушению торговых и инвестиционных связей Европы с Россией. Это негативно отразится на экономиках всего мира, а последствия санкций «бумерангом вернутся в США в год выборов».