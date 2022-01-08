Перечислены шесть странных привычек россиян

Турецкое издание Medya Günlüğü перечислило непонятные для иностранцев привычки россиян.

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В первую очередь в материале названа традиция брать с собой небольшой подарок, отправляясь в гости. Это может быть коробка конфет, торт, игрушки для детей или цветы. «Важен не сам подарок, а то, что вы позаботились об этом», — говорится в статье. Также иностранцев удивляет привычка россиян оставлять ложку в чашке или кружке. Считается, что таким образом чай быстрее остывает и становится вкуснее.

Также иностранцы не могут понять традицию жителей России дважды встречать Новый год — по новому и старому и стилю. «У россиян каждый год существует две возможности загадать желание, выпить и повеселиться», — отмечается в материале. Также жителей других стран удивляет привычка россиян есть мороженое зимой, порой с вареньем.

Еще одна поражающая иностранцев манера россиян — оставлять дела на последний момент. Наконец, отмечается, что россияне — оптимистичные и терпеливые люди. «Способность выдерживать даже самые тяжелые условия и пожелание "все будет хорошо" образуют костяк русского характера», — подчеркивается в статье.