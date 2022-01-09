Белый дом отреагировал на хамство Блинкена в адрес России

Заявления, которые давал Энтони Блинкен, полностью отражают позицию Вашингтона. Так ответили представители Белого дома на возмутившие МИД РФ слова госсекретаря США.

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«Заявления, которые накануне сделал госсекретарь Блинкен, отражают позицию США в переговорах», — сказал представитель администрации в ходе телефонного брифинга.

Он также напомнил, что власти России озвучили ряд предложений, с которыми Вашингтон соглашаться не собирается.

Ранее Блинкен, говоря о роли ОДКБ в урегулировании ситуации в Казахстане, отметил, что «когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти». Представители МИД РФ осудили Блинкена за такие слова. В министерстве отметили, что госсекретарь США «в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане». Они добавили, что если Блинкен «так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным».