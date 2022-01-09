В Белоруссии захотели позвать Казахстан в Союзное государство с РФ

Белорусский политолог Юрий Воскресенский предложил пригласить Казахстан в Союзное государство России и Белоруссии. По Белорусский политолог, глава информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" (КСДС) Юрий Воскресенский предложил пригласить Казахстан в Союзное государство России и Белоруссии. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».

По мнению эксперта, президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужно пригласить республику вступить в союз, с учетом того, что его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев столкнется с внутренним и внешним давлением после протестов.

«Это было бы замечательно, если бы президент Белоруссии пригласил Казахстан официально, или президент России, или оба президента, вступить в наш союз», — подчеркнул Воскресенский.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в пятницу, 7 января, телефонный разговор с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Политики подробно обсудили ситуацию в Казахстане.