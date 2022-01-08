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59 минут назад

Блинкен: НАТО никогда не обещало России не принимать новых членов в альянс

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО никогда не давало обещаний России не принимать новых членов в альянс.

"Не было никакого обещания": В НАТО объяснились перед РФ
Фото: BrookingsInst / CC BY-NC-ND 2.0BrookingsInst / CC BY-NC-ND 2.0

Он объяснил это тем, что политика открытых дверей всегда являлась ключевым положением Североатлантического договора 1949 года, в результате которого было основано НАТО. Поэтому альянс не стал бы никогда не давать этого обещания.

— Не было никакого обещания, что НАТО не станет расширяться. Госсекретарь Джеймс Бейкер также об этом говорил, — добавил Блинкен во время своего выступления.

До этого генеральный секретарь альянса сообщил, что НАТО выразила готовность выслушать все озабоченности российской стороны вопросами безопасности. Альянс в свою очередь надеется, что Москва также примет во внимание его страхи в данной сфере.

13 декабря президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили ситуацию на Украине и продвижение НАТО на восток. Российский лидер, как уточняется, привел примеры «деструктивной» линии Киева касательно срыва Минских соглашений. Он также обвинил Украину в обострении обстановки на линии соприкосновения, в том числе при помощи использования запрещенных тяжелых вооружений и ударных беспилотников. В связи с этим Путин заявил о необходимости начать переговоры для создания договоренностей, исключающих продвижение НАТО на восток.

В мире,Джеймс Бейкер,Энтони Блинкен,Борис Джонсон,Владимир Путин,НАТО,
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