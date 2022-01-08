США могут обсудить с РФ сокращение присутствия в Восточной Европе

Белый дом рассматривает возможность обсудить на переговорах с Москвой сокращение военного присутствия США в Восточной Европе. При этом будет поднят вопрос о российских ракетах «Искандер» в Калининградской области, сообщает NBC News со ссылкой на источник в администрации США.

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Обсуждения могут потенциально касаться масштабов военных учений, проводимых обеими державами, числа американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше, предварительного уведомления о передвижениLiu Jie/XinHua/Global Look Pressяд, на российской территории в Калининграде между Польшей и Литвой, — пояснил собеседник телеканала.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен плохо знает историю. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя высказывание американского дипломата о том, что НАТО никогда не обещало не расширяться на восток.