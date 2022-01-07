МВД Казахстана сообщило о задержании 4 тыс. террористов

До четырех тысяч террористов было задержано на территории Казахстана, где на фоне беспорядков проводится антитеррористическая операция. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД республики.

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Всем им грозит пожизненное заключение.

При этом наибольшее число задержанных, отметили в ведомстве, в Алма-Аты. В МВД подчеркнули, что в ходе зачистки была «пресечена деятельность свыше 100 лиц».

Ранее сообщалось о задержании 3 811 участников протестов по всей республике. Также стало известно о 25 погибших и 18 раненых. Со стороны силовиков погибли 18 человек, пострадали более 740 сотрудников правоохранительных органов.

Только в одном из городов страны — Алма-Ате — задержали более 100 участников террористических акций. В разных частях города полиция изымала оружие.

Также в городе задержали две группы людей, вооруженных холодным и огнестрельным оружием: у двоих мужчин обнаружили пистолет и нож. Еще у пяти задержанных изъяли карабин «Сайга» с патронами, резиновую и металлическую дубинки.