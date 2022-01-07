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32 минуты назад

МВД Казахстана сообщило о задержании около четырех тысяч террористов

До четырех тысяч террористов было задержано на территории Казахстана, где на фоне беспорядков проводится антитеррористическая операция. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД республики.

МВД Казахстана сообщило о задержании 4 тыс. террористов
Фото: ReutersReuters

Всем им грозит пожизненное заключение.

При этом наибольшее число задержанных, отметили в ведомстве, в Алма-Аты. В МВД подчеркнули, что в ходе зачистки была «пресечена деятельность свыше 100 лиц».

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Ранее сообщалось о задержании 3 811 участников протестов по всей республике. Также стало известно о 25 погибших и 18 раненых. Со стороны силовиков погибли 18 человек, пострадали более 740 сотрудников правоохранительных органов.

Только в одном из городов страны — Алма-Ате — задержали более 100 участников террористических акций. В разных частях города полиция изымала оружие.

Также в городе задержали две группы людей, вооруженных холодным и огнестрельным оружием: у двоих мужчин обнаружили пистолет и нож. Еще у пяти задержанных изъяли карабин «Сайга» с патронами, резиновую и металлическую дубинки.

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