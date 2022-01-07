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31 минуту назад

Появилось видео с разгромленными машинами полиции в Алма-Ате

В результате событий в Казахстане сожжены, разбиты и разграблены сотни автотранспортных средств. В том числе – десятки автомобилей полиции. Телеграм-канал "Военный обозреватель" выложил в сеть видеозапись, где видно, что служебные авто полиции, пожарные машины, кареты скорой помощи и частные автомобили побиты и перевернуты, у них выбиты стекла, выломаны двери и крышки багажников. Очевидцы запечатлели, как толпы протестующих атаковали служебную технику с арматурой, камнями и палками.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января на фоне роста цен на газ. Позже митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. На днях в стране ввели «красный» уровень террористической опасности, президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к главам стран ОДКБ, в которую в том числе входит Россия.

В результате произошедшего правительство Казахстана ушло в отставку. Также президент страны сместил с поста главы Совета безопасности экс-главу государства Нурсултана Назарбаева.

В мире,Видео,Нурсултан Назарбаев,
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