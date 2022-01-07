Экс-советник Назарбаева заявил о заговоре в рядах силовиков

Ермухамет Ертысбаев, бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, заявил, что в руководстве правоохранительных органов страны были предатели. Именно заговором высокопоставленных силовиков он объяснил тот факт, что что за 40 минут до нападения на аэропорт Алма-Аты была дана команда полностью убрать оцепление, а также охрану. Об этом же свидетельствует и захват управления Комитета национальной безопасности (КНБ) в Алма-Ате, сообщает Телеграм-канал Sputnik Казахстан.