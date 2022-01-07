В Канаде выявили необычную смертельную болезнь

В Канаде участились случаи непонятного пока медикам тяжелого неврологического заболевания, заканчивающегося гибелью пациентов. Впервые неизвестная болезнь была выявлена в провинции Нью-Брансуик. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источник из сети здравоохранения Vitalité.

Заболевание приводит к быстрому разрушению умственных способностей людей. Впервые оно было зафиксировано два года назад, сейчас же случаи заболевания возникают все чаще, причем у молодых людей. Среди симптомов наиболее часто встречаются проблемы с памятью, мышечные спазмы, галлюцинации, потеря веса и сна.

Медики пока не могут определить причину заболевания, поражающего мозг. Однако предполагают, что ее возбудитель может передаваться от человека к человеку. Так издание приводит примеры, озвученные источником, когда пострадали члены семьи больного или медицинский персонал, ухаживающий за такими пациентами.

Официально озвучивается 48 случаев неизвестного недуга. Но работник канадской сети здравоохранение предполагает, что их может быть гораздо больше – до 150, поскольку не в всех клиниках медики в состоянии установить точный диагноз. Симптомы, в частности, могут напоминать болезнь Альцгеймера и другие серьезные неврологические заболевания, которые, однако, столь стремительно не развиваются.