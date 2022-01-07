В Казахстане задержали Дикого Армана

Казахский криминальный авторитет Арман Джумагельдиев по прозвищу Дикий, который считается одним из лидеров протестных акций в Казахстане, задержан силовиками, передаёт Telegram-канал Mash. Отмечается, что он был схвачен за организацию массовых беспорядков в стране.

Фото: instagram.com/arman_dikiy instagram.com/arman_dikiy

Власти республики заподозрили мужчину, вернувшегося в Казахстан из Турции в начале января, в руководстве погромами и нападениями на представителей власти. При этом 6 января Джумагельдиев призывал пикетчиков отказаться от применения силы к правоохранителям и прекратить мародёрство.

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Также Дикий осудил нападение на аэропорт и признал, что среди демонстрантов есть провокаторы, которые «раздают водку и наркотики», а также склоняют людей к штурму госучреждений.

Ранее беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов заявил, что является «лидером оппозиции и протестов» в стране. В случае падения режима в Казахстане он пообещал поднять зарплаты всем гражданам в два раза, выплатить по $100 тысяч каждому пикетчику, а также организовать выход страны из всех основных союзов с Россией.

Аблязов был осуждён в России по обвинению в участии в многомиллиардных хищениях. На родине его также осудили за заказное убийство. В 2016 году он вышел из французской тюрьмы, где провёл три года в ожидании возможной экстрадиции в РФ. Все обвинения он сам называл политически мотивированными.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В республике был введён режим чрезвычайного положения, президент принял отставку правительства. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан после соответствующего обращения Токаева.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что миротворческий контингент ОДКБ совместно с казахстанскими силовиками взяли под контроль аэропорт Алма-Аты. Миротворческие силы также охраняют генконсульство Российской Федерации в Алма-Ате и другие объекты.

Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Накануне сообщалось, что в республику направляются подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ России, Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ.