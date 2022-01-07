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18 минут назад

«Все будет, как до 1990 годов»: в Европе оценили решение Путина по Казахстану

Читатели хорватского издания Geopolitika.news поддержали решение президента России Владимира Путина отправить в Казахстан военных, которые должны помочь урегулировать возникшие в стране беспорядки. По мнению первой части комментаторов, за протестами в республике стоят власти США, вторые выступили за возвращение СССР, передает URA.RU.

«Будет как до 1990-х»: в Европе оценили решение Путина по Казахстану
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отличное наблюдение. За беспорядками в Казахстане стоят западные капиталисты, а успокаивают их русские», — написал Petar Ukar.

То же мнение высказал читатель с ником Marijan Grdasi. По его словам, год назад США отправили в страны Востока и Россию свои спецподразделения.

«Я убежден, что в этом процессе дестабилизации есть четкая американская подпись», — отметил Marijan Grdasi.

В свою очередь Marija Jurisi уверен, что «все снова будет, как было до 1990 годов».

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«Большая часть населения в бывшем СССР (кроме стран Прибалтики и Украины) считает, что в то время было очень хорошо, и нужно идти на более тесные интеграции, иначе люди будут продолжать бунтовать. Я надеюсь, что это один из признаков объединения территорий бывшего СССР», — поддержала его Elena Chernenko.

Напомним, что в рамках миссии Организации Договора о коллективной безопасности российские военные отправились в Казахстан 6 января. С призывом о помощи к главам стран ОДКБ ранее обратился президент республики Касым-Жомарт Токаев из-за нарастающих в стране беспорядков на фоне роста цен на газ.

В мире,Владимир Путин,РИА Ura.ru,
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