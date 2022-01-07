«Будет как до 1990-х»: в Европе оценили решение Путина по Казахстану

«Большая часть населения в бывшем СССР (кроме стран Прибалтики и Украины) считает, что в то время было очень хорошо, и нужно идти на более тесные интеграции, иначе люди будут продолжать бунтовать. Я надеюсь, что это один из признаков объединения территорий бывшего СССР», — поддержала его Elena Chernenko.