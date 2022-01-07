Племянник Назарбаева задержан в Алма-Ате

Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш был задержан в Алма-Ате. Об этом сообщает Telegram-канал Orda.kz со ссылкой на источник.

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Уточняется, что задержание Абиша, ранее уволенного с поста первого зампреда Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, произошло еще два часа назад, но о нем стало известно только сейчас. Других деталей происшествия не приводится.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку своего предшественника Нурсултана Назарбаева с поста пожизненного главы Совета безопасности. Глава государства сам занял эту должность и пообещал жестко бороться с протестами, которые охватили страну из-за экономических и социальных проблем.