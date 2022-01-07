Россияне оказались заблокированы на ночь в самолете в Алма-Ате

«Моя сестра Елена должна была улететь в Россию 5 января рейсом КС 875 авиакомпании Air Astana, но аэропорт захватили. На борту находилось более 140 человек, около 30 из них — дети. Они просидели на взлетном поле в закрытом самолете 15 часов. Утром их стали партиями вывозить», — рассказала SHOT Дарья Колганова из Орска.