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1 час назад

Россияне оказались заблокированы на ночь в самолете в Алма-Ате

В ночь захвата аэропорта в бывшей столице Казахстана Алма-Аты из него не смогли вылететь более 40 россиян. Пассажиры просидели на борту самолета около 15 часов пока мародеры пытались вскрыть двери, передает Telegram-канал SHOT.

«Моя сестра Елена должна была улететь в Россию 5 января рейсом КС 875 авиакомпании Air Astana, но аэропорт захватили. На борту находилось более 140 человек, около 30 из них — дети. Они просидели на взлетном поле в закрытом самолете 15 часов. Утром их стали партиями вывозить», — рассказала SHOT Дарья Колганова из Орска.

Женщина отметила, что ее сестру с супругом и другими пассажирами отправили в место временного пребывания.

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«Питания там нет. На улицу не выйти — стрельба. А если и выйдешь, магазины все равно закрыты и разгромлены», — добавила Колганова.

В настоящее время родственники оставшихся в Казахстане россиян пытаются через МИД РФ помочь им попасть домой.

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