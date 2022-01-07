Погибшие на дороге: как Алма-Ата пережила ночной разгон митинга

Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин рассказал об итогах ночного разгона митинга в бывшей столице Казахстана Алма-Ате. По словам журналиста, на центральной площади города лежат трупы протестующих, вокруг разрушения и следы от пуль на зданиях.

«Прямо на проспекте лежат трупы. Один сидит в автомобиле, который встал на дороге, пуля прошила человеку шею. Другой лежит прямо у площади. Его накрыли брезентом. Остальные, говорят, разобрали родственники. Уже пошли разговоры, что тела не убирают специально — для острастки и протестующих, и зевак», — передает Ворсобин.

Он отметил, что разгон митинга начался 6 января в половине восьмого вечера и продлился до полуночи. На площади с плакатами «Мы не террористы! Уберите армию!» собралось около сотни человек. Сначала протестующих пытались разогнать, стреляя из пулемета холостыми, но спустя время в ход пошли уже боевые патроны. Следы от пуль можно увидеть на ближайших домах.