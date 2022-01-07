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24 минуты назад

Погибшие лежат на дороге: как Алма-Ата пережила ночной разгон митинга

Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин рассказал об итогах ночного разгона митинга в бывшей столице Казахстана Алма-Ате. По словам журналиста, на центральной площади города лежат трупы протестующих, вокруг разрушения и следы от пуль на зданиях.

Погибшие на дороге: как Алма-Ата пережила ночной разгон митинга
Фото: ТАССТАСС

«Прямо на проспекте лежат трупы. Один сидит в автомобиле, который встал на дороге, пуля прошила человеку шею. Другой лежит прямо у площади. Его накрыли брезентом. Остальные, говорят, разобрали родственники. Уже пошли разговоры, что тела не убирают специально — для острастки и протестующих, и зевак», — передает Ворсобин.

Он отметил, что разгон митинга начался 6 января в половине восьмого вечера и продлился до полуночи. На площади с плакатами «Мы не террористы! Уберите армию!» собралось около сотни человек. Сначала протестующих пытались разогнать, стреляя из пулемета холостыми, но спустя время в ход пошли уже боевые патроны. Следы от пуль можно увидеть на ближайших домах.

На данный момент на площади продолжают дежурить армейские части, всех пытающихся приблизиться к месту отпугивают пулеметными очередями.

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«Интересно, что сами протестующие уже начали отрекаться от погромщиков, мародеров и экстремистов в общей массе "революционеров", клеймя их как постыдный элемент. Они считают, что стрелять нужно было их, а не всех без разбору», — подчеркнул Ворсобин.

Новость дополняется.

В мире,Происшествия,Владимир Ворсобин,Комсомольская правда,
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