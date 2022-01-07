Блогерша из Алма-Аты помогла протестующим и поплатилась

«Самое обидное, что я вчера тоже вышла на митинг. Помогала людям. Довозила. Кормила, давала воду. Вот тебе и спасибо. Меня полностью обокрали, на несколько миллионов тенге. Это и называется благодарность. Мне просто обидно, сюда было вложено столько сил», — сказала Махметова в сторис.