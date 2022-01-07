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12 минут назад

Блогерша из Алма-Аты помогла протестующим и поплатилась

В Казахстане мародеры ограбили ювелирный магазин блогерши Гульназ Махметовой. Девушка поддерживала протесты в стране и помогала их участникам. Своей историей Махметова поделилась с подписчиками в сторис в Instagram-аккаунте, записью которой поделился «РЕН ТВ».

Блогерша из Алма-Аты помогла протестующим и поплатилась
Фото: ТАССТАСС

По данным телеканала, блогерша, помимо ювелирного магазина в центре Алма-Аты, владеет сетью ломбардов. На ее страницу в Instagram подписаны 1,7 миллиона человек.

В сторис Махметова рассказала, что поддерживала протесты в Казахстане и принимала в них участие — раздавала еду и воду митингующим. В ответ на действия девушки 5 января мародеры ограбили ее ювелирный магазин, разбив витрины и забрав из него все украшения.

«Самое обидное, что я вчера тоже вышла на митинг. Помогала людям. Довозила. Кормила, давала воду. Вот тебе и спасибо. Меня полностью обокрали, на несколько миллионов тенге. Это и называется благодарность. Мне просто обидно, сюда было вложено столько сил», — сказала Махметова в сторис.

Также блогерша отметила, что подобная ее магазину участь постигла и другие заведения. По словам Махметовой, протестующие «разгромили весь город, все бизнесы прогорели».

В мире,РЕН ТВ,
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