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10 минут назад

В Казахстане ввели "красный" уровень террористической опасности

На территории Казахстана ввели «критический красный» уровень террористической опасности. Об этом сообщило агентство Казинформ со ссылкой на Комитет национальной безопасности республики.

В Казахстане ввели "красный" уровень террористической опасности
Фото: ТАССТАСС

«На всей территории Казахстана введен "критический красный" уровень террористической опасности. Во всех регионах страны установлен режим антитеррористической операции», — говорится в сообщении.

В Telegram-канале агентства Tengrinews уточнили, что при установлении «красного» уровня спецслужбам разрешается проводить личный досмотр и досмотр вещей, транспорта, а также временно ограничивать или запрещать его движение. Помимо этого, силовикам разрешено «беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения». Они могут получать доступ к переговорам или иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем.

Предполагается также полная мобилизация и боевая готовность всех спецслужб.

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Массовые протесты в Казахстане из-за роста цен на газ начались со 2 января. Позже они переросли в беспорядки, самые значительные из них произошли в бывшей столице республики Алма-Ате. Во время столкновений граждане Казахстана требовали ухода первого президента страны Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.

В мире,Нурсултан Назарбаев,
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