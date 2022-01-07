В Казахстане ввели "красный" уровень террористической опасности

На территории Казахстана ввели «критический красный» уровень террористической опасности. Об этом сообщило агентство Казинформ со ссылкой на Комитет национальной безопасности республики.
«На всей территории Казахстана введен "критический красный" уровень террористической опасности. Во всех регионах страны установлен режим антитеррористической операции», — говорится в сообщении.
В Telegram-канале агентства Tengrinews уточнили, что при установлении «красного» уровня спецслужбам разрешается проводить личный досмотр и досмотр вещей, транспорта, а также временно ограничивать или запрещать его движение. Помимо этого, силовикам разрешено «беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения». Они могут получать доступ к переговорам или иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем.
Предполагается также полная мобилизация и боевая готовность всех спецслужб.
Массовые протесты в Казахстане из-за роста цен на газ начались со 2 января. Позже они переросли в беспорядки, самые значительные из них произошли в бывшей столице республики Алма-Ате. Во время столкновений граждане Казахстана требовали ухода первого президента страны Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.