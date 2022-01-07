В Казахстане ввели "красный" уровень террористической опасности

На территории Казахстана ввели «критический красный» уровень террористической опасности. Об этом сообщило агентство Казинформ со ссылкой на Комитет национальной безопасности республики.

Фото: ТАСС ТАСС

«На всей территории Казахстана введен "критический красный" уровень террористической опасности. Во всех регионах страны установлен режим антитеррористической операции», — говорится в сообщении.

В Telegram-канале агентства Tengrinews уточнили, что при установлении «красного» уровня спецслужбам разрешается проводить личный досмотр и досмотр вещей, транспорта, а также временно ограничивать или запрещать его движение. Помимо этого, силовикам разрешено «беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения». Они могут получать доступ к переговорам или иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем.

Предполагается также полная мобилизация и боевая готовность всех спецслужб.