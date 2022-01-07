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1 час назад

В Совбезе ООН распространили ноту постпредства Казахстана

Председатель СБ ООН распространил между членами Совбеза ноту постпредства Казахстана о ситуации в стране. Об этом пишет РИА новости. В документе сказано, что никакие митинги не могут оправдать нападения на и убийства сотрудников правопорядка. В крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате несколько дней не стихают беспорядки.

В Совбезе ООН распространили ноту постпредства Казахстана
Фото: Камшат Абдирайым/Sputnik/РИА «Новости»Камшат Абдирайым/Sputnik/РИА «Новости»

Здесь сложилась наиболее тяжелая ситуация, бунтовщики смогли захватить несколько административных зданий и аэропорт. Протестующие вооружены не только подручными средствами, но и огнестрельным оружием. Со вчерашнего дня в Алма-Ате идет контртеррористическая операция, в город введены военные. Стрельба на улицах города не утихает.

Были разграблены и разгромлены множество магазинов, в том числе крупнейшие торговые центры: Mega Alma-Ata, Esentai, Promenade, ЦУМ. Протестующие валили на землю светофоры, крушили банкоматы, били стекла государственных учреждений. В витрину одного из отделений банков неизвестные въехали прямо на угнанном бульдозере.

В захваченном здании администрации мародеры нашли сейфы с деньгами, которые смогли вскрыть. Около 22.00 мск в Алма-Ате началась контртеррористическая операция. В город вошли военные и начали зачищать районы от бунтующих, мирных граждан попросили не выходить на улицы.

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