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1 час назад

Умер режиссер фильмов «Маска» и «Последний киносеанс»

Умер Питер Богданович, американский режиссер фильмов Маска и «Последний киносеанс», сообщает The Hollywood Reporter.

Умер режиссер «Последнего киносеанса»
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Классик американского кино скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 82 лет, об этом изданию рассказала его дочь.

Богданович являлся одним из самых заметных режиссеров Нового Голливуда. Он был номинирован на Оскар за картину «Последний киносеанс» и на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за «Маску». Режиссер также известен своими книгами о кино и небольшими ролями в сериалах и фильмах («Другая сторона ветра», «Сопрано»).

Ранее в возрасте 58 лет умер режиссер фильма «Далласский клуб покупателей» Жан-Марк Валле. Он получил премию «Эмми» и премию Гильдии режиссеров Америки (DGA) за сериал «Большая маленькая ложь».

В мире,The Hollywood Reporter,
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