Умер режиссер «Последнего киносеанса»

Классик американского кино скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 82 лет, об этом изданию рассказала его дочь.

Богданович являлся одним из самых заметных режиссеров Нового Голливуда. Он был номинирован на Оскар за картину «Последний киносеанс» и на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за «Маску». Режиссер также известен своими книгами о кино и небольшими ролями в сериалах и фильмах («Другая сторона ветра», «Сопрано»).