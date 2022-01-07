Привитый тремя дозами пациент умер от омикрон-штамма

В Бразилии от омикрон-штамма умер пациент, привитый тремя дозами вакцины от коронавируса. Об этом сообщает портал G1.

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Смерть зафиксирована в городе Апаресида-ди-Гояния штата Гояс. Скончавшемуся мужчине было 68 лет, он страдал гипертонией и хроническим заболеванием легких. Каким именно препаратом прививался умерший, не упоминается.

В США первую смерть от омикрон-штамма коронавируса зафиксировали 21 декабря 2021 года. Скончался житель штата Техас в возрасте около 50 лет. Мужчина не был вакцинирован, кроме того, у него были проблемы с сердцем.