В Алма-Ате прервалась трансляция телеканалов. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Фото: Телеграм-канал «ORDA» Телеграм-канал «ORDA»

По сообщениям очевидцев, мародеры во время протестов напали на редакции телеканалов.

Ранее сообщалось, что силовики в Алма-Ате проводят зачистку мародеров и устраивающих беспорядки. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале со ссылкой на представителя департамента полиции Салтанат Азирбек.

По данным канала, в Алма-Ате в настоящий момент нет интернета, а мобильная связь работает нестабильно.

Салтанат Азирбек также уточнила, что информация о захвате телевышки «Коктобе» не подтвердилась.

До этого в МВД Казахстана сообщили, что во время беспорядков в стране погибли 18 силовиков, ранены 748. Также во время протестов были задержаны 2 298 человек.

5 января на фоне протестов и погромов в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы