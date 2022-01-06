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33 минуты назад

Появились кадры захвата аэропорта в Алма-Ате протестующими

В Сети появилось видео захвата аэропорта Алма-Аты протестующими 5 января. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как несколько десятков мужчин в верхней одежде и масках идут по фойе воздушной гавани, кричат. На фоне слышны звуки ударов по металлу. Один из протестующих идет с полицейским щитом, у некоторых в руках железные пруты.

Напомним, что ситуация в стране обострилась 2 января — тогда в Казахстане начались акции протеста из-за роста стоимости газа для населения. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками.

5 января протестующие захватили аэропорт Алма-Аты. Как заявлял президент Касым-Жомар Токаев, кроме здания в их руках оказались пять самолетов, в том числе и иностранных государств. Позднее с началом антитеррористической операции аэропорт освободили.

Сейчас в Алма-Ате ведется зачистка улиц, а бои в городе ведутся с ночи 5 января. В центр стягиваются колонны с военными грузовиками. В центре города слышна стрельба из автоматов, взрывы. Город затянут дымом.

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