МВД Казахстана назвало число задержанных во время беспорядков в стране. Об этом сообщается в эфире телеканала «Хабар 24», передает РИА Новости.

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По данным ведомства, более 3 тысяч человек задержаны, 26 вооруженных преступников ликвидированы, еще 18 ранены. На данный момент все здания городских и районных акиматов, а также отделений полиции по республике взяты под контроль.