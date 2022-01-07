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1 час назад

МВД Казахстана назвало число задержанных во время беспорядков

МВД Казахстана назвало число задержанных во время беспорядков в стране. Об этом сообщается в эфире телеканала «Хабар 24», передает РИА Новости.

МВД Казахстана назвало число задержанных во время беспорядков
Фото: ReutersReuters

По данным ведомства, более 3 тысяч человек задержаны, 26 вооруженных преступников ликвидированы, еще 18 ранены. На данный момент все здания городских и районных акиматов, а также отделений полиции по республике взяты под контроль.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Аты.

В мире,Конфликты,Массовые беспорядки,Нурсултан Назарбаев,МВД,
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