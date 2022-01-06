Появились кадры боев в центре Алма-Аты

В Сети опубликованы кадры проведения антитеррористической операции в центре Алма-Аты. Согласно видеозаписи очевидца, которую опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель», на центральной площади Республики слышна стрельба из автоматов и взрывы.

На месте находится большое количество техники и бронеавтомобилей сил безопасности. Военные движутся по площади, виден сильный дым от пожара.

Напомним, что сейчас в Алма-Ате ведется зачистка улиц, а бои в городе ведутся с ночи 5 января. В центр стягиваются колонны с военными грузовиками. Известно, что ранее сотрудники правоохранительных органов смогли отразить нападение на здание управление полиции Алматинского района.

Напомним, что ситуация в стране обострилась 2 января. Тогда в Казахстане начались акции протеста из-за роста стоимости газа для населения. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками.