Власти Алма-Аты опровергли захват телебашни «Коктобе»

Бабакумаров при этом уточнил, что попытка захвата телевышки действительно была.

Ранее 6 января стало известно, что в Алма-Ате во время протестной акции погромщики захватили телевизионную вышку «Коктобе». На тот момент информация не была подтверждена, однако на записи было видно противостояние граждан и силовиков. Сотрудники правоохранительных органов открывают огонь, а горожане разбегаются в стороны с криками и свистами.