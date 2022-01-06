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58 минут назад

Власти Алма-Аты опровергли захват телебашни «Коктобе»

Власти Алма-Аты опровергли захват телебашни «Коктобе». Об этом заявил представитель акима города Ержан Бабакумаров, передает «Интерфакс».

Власти Алма-Аты опровергли захват телебашни «Коктобе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бабакумаров при этом уточнил, что попытка захвата телевышки действительно была.

Ранее 6 января стало известно, что в Алма-Ате во время протестной акции погромщики захватили телевизионную вышку «Коктобе». На тот момент информация не была подтверждена, однако на записи было видно противостояние граждан и силовиков. Сотрудники правоохранительных органов открывают огонь, а горожане разбегаются в стороны с криками и свистами.

В мире,МВД,Интерфакс,
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