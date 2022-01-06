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15 минут назад

Протестующие захватили телевышку в Алма-Ате

В Алма-Ате протестующие могли захватить телевизионную вышку «Коктобе». Об этом сообщает агентство KazTag.

Протестующие захватили телевышку в Алма-Ате
Фото: ТАССТАСС

Тем временем на площади Республики в центре Алматы слышна стрельба, ведется зачистка улиц. В центр стягиваются колонны с военными грузовиками. Известно, что ранее сотрудники правоохранительных органов смогли отразить нападение на здание управление полиции Алмалинского района.

Напомним, что ситуация в стране обострилась 2 января — тогда в Казахстане начались акции протеста из-за роста стоимости газа для населения. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками.

В результате правительство было распущено. 5 января президент Касым-Жомар Токаев сместил экс-главу государства Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности и заявил, что собирается действовать максимально жестко. Позднее Токаев объявил антитеррористическую операцию в Алма-Ате. Глава государства обратился к странам ОДКБ за помощью и в Казахстан были отправлены миротворческие корпусы, в том числе и из России.

В Алма-Ате началась сильная стрельба

С ночи 5 января в Алма-Ате идут уличные бои. Протестующие разграбили оружейные магазины, а также запасы некоторых силовых ведомств.

В мире,Нурсултан Назарбаев,МВД,
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