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33 минуты назад

Имущество Порошенко арестовали

Печерский суд Киева арестовал имущество и активы бывшего президента Украины Петра Порошенко, которого обвинили в государственной измене. Об этом сообщает информационный портал «Страна.ua».

Имущество Порошенко арестовали
Фото: ReutersReuters

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, которое надзорное ведомство подало ранее.

Напомним, что 20 декабря Порошенко предъявили официальное обвинение в госизмене в рамках дела о закупках угля из Донбасса. По информации Службы безопасности Украины, бывший президент использовал свои полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и, якобы по требованию России, заключить договоры на поставки топлива с неподконтрольных Киеву территорий.

Порошенко заявил, что приедет в украинскую столицу для участия в судебном заседании 17 января. Он подчеркивал, что возвращается не для того, чтобы защищаться от действующего украинского президента Владимира Зеленского, а чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. При этом в офисе генерального прокурора Украины сообщали о планах арестовать бывшего главу государства.

В мире,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,Генпрокуратура РФ,
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