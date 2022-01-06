Во время протестов в Казахстане задержали россиянина

Во время беспорядков в Казахстане был задержан гражданин России. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

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Отмечается, что россиянин оказался среди 245 задержанных в Кустанайской области. Позже силовики отпустили 35 человек, в основном женщин и несовершеннолетних.

По данным полиции, задержанные нарушали общественный порядок, ломали лавочки, разбрасывали мусор.

Силовики утверждают, что нашли на месте происшествия бутылки с зажигательной смесью и травматическое оружие.