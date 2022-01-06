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43 минуты назад

Появилось видео наезда автомобиля на полицейских в казахстанском Актобе

В городе Актобе неизвестный водитель в ходе беспорядков намеренно наехал на полицейских в оцеплении областного акимата, сообщают СМИ со ссылкой на сообщение регионального МВД.

Инцидент произошел еще 5 января, неизвестный на ВАЗ-2114 въехал в толпу полицейских, стоящих в оцеплении акимата, сообщает Telegram-канал KazTAG со ссылкой на сообщение ведомства.

В результате наезда пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Автомобиль нашли брошенным в нескольких кварталах от места происшествия. Устанавливается личность водителя.

Пострадавший госпитализирован в городскую БСМП.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов в Алма-Ате было задержано около 2 тыс. протестующих.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.

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