Учительница сделала школьнику прививку от COVID-19

В США арестовали учительницу биологии после того, как она сделала прививку от коронавируса своему ученику, сообщает Unilad. Процедура проходила в квартире педагога и была проведена без согласия родителей подростка.

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Арестованную зовут Лора Паркер Руссо. Женщина оказалась в полиции из-за ученика, которому она сделала укол - подросток пришел домой и рассказал об этом матери. На данный момент неизвестно, как учительница получила флакон с вакциной и какой марки она была.

По словам Лоры, 17-летний школьник сам попросил ее сделать ему прививку, так как его мать была против вакцинации. После процедуры школьник не жалуется на самочувствие. Однако по мнению доктора Ауди Лиамец, это может быть удачным стечением обстоятельств. Медик отметила, что во флаконе могла быть поддельная вакцина или другой раствор, опасный для жизни. Кроме того, специалист сообщила, что перед вакцинацией нужно знать историю болезней пациента, но такой информацией Лора не обладала.

В школе сообщили, что Руссо отстранили от уроков на время разбирательств. Ее обвиняют в незаконном занятии медициной. В случае признания вины учительнице грозит до четырех лет тюрьмы.

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