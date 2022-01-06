В Казахстане люди выстроились в очереди за хлебом

В охваченном протестами Казахстане местные жители выстроились в очереди за продуктами первой необходимости. Об этом сообщает Telegram-канал Orda.kz.

По информации независимого журналиста Асем Жапишевой, большинство супермаркетов в Алма-Ате не работают, а люди вынуждены проводить длительное время на улице у маленьких магазинов и пекарен, чтобы купить хлеб.

При этом РИА Новости со ссылкой на местное телевидение сообщило, что в магазинах Нур-Султана хоть и наблюдается ажиотаж, однако нехватки в продуктах нет.

По данным «Sputnik Казахстан», жители Талдыкоргана жалуются на дефицит бензина, а также очереди к банкоматам.

«В основном здесь пенсионеры, так как в начале месяца обычно дают пенсию», — говорится в публикации.

В Telegram-канале RT появилось видео, на котором можно заметить, как мародеры грабят стоящие около АЗС машины.