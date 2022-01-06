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56 минут назад

Протестующие в казахстанском Актау заявили о достижении своих целей

В казахстанском Актау протестующие записали видео, заявив, что расходятся по домам, поскольку добились своей цели – отъезда Назарбаева из страны. Ролик опубликовали в соцсетях.

«Назарбаев уехал, мы добились того, что хотели», - говорит на видео манифестант и вскидывает вверх руку с дубинкой.

Другие протестующие, стоящие вокруг, эмоционально его поддерживают. Они считают, что одержали победу и протесты можно прекращать. Многие одеты в рабочие спецовки.

Россия начала переброску миротворцев в Казахстан

Официально не сообщалось о том, что Назарбаев покинул Казахстан. Однако сайты, отслеживающие передвижение воздушных судов, отметили, что в Европу и Россию в дни массовых акций и беспорядков отправилось несколько частных самолетов. Предполагается, что страну покинул ряд крупных бизнесменов и представителей политической элиты.

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