Протестующие в казахстанском Актау заявили о достижении своих целей

В казахстанском Актау протестующие записали видео, заявив, что расходятся по домам, поскольку добились своей цели – отъезда Назарбаева из страны. Ролик опубликовали в соцсетях.

«Назарбаев уехал, мы добились того, что хотели», - говорит на видео манифестант и вскидывает вверх руку с дубинкой.

Другие протестующие, стоящие вокруг, эмоционально его поддерживают. Они считают, что одержали победу и протесты можно прекращать. Многие одеты в рабочие спецовки.