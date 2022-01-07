В Байконуре установили повышенный уровень террористической опасности

"В связи с произошедшими на территории Республики Казахстан террористическими проявлениями введенным указом президента Республики Казахстан от 05 января 2022 г. № 736 на территории Кызылординской области Республики Казахстан чрезвычайным положением, главой администрации города Байконур Константином Бусыгиным на территории города Байконур с 12 час. 00 мин. 07 января 2022 г. до 00 час. 00 мин. 19 января 2022 г. установлен повышенный (синий) уровень террористической опасности", - говорится в сообщении.