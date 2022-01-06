Протестующие в Алма-Ате использовали мирных жителей в качестве живых щитов

Протестующие с оружием в городе Алма-Ата в Казахстане захватили две больницы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на местное телевидение.

По данным телеканала «Хабар 24», вооруженные бандитские группировки окружили две крупные многопрофильные клинические больницы города под номером 1 и 7. На видео с места событий попали несколько десятков граждан у медицинского учреждения.

Комендатура передает, что демонстранты отказались выпускать из здания пациентов и медицинский персонал, поставив их жизнь под угрозу. По некоторым данным, участники беспорядков использовали мирных жителей в качестве живых щитов в ходе перестрелок с силовиками. Указанные действия осложняют спецоперации властей по урегулированию ситуации в Алма-Ате.

Ранее стало известно, что Москва начала переброску в Казахстан своей части миротворческого контингента. Отмечается, что российская сторона направляет в страну подразделения воздушно-десантных войск.