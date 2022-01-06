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55 минут назад

Зачистка площади военными в Алма-Ате попала на видео

В интернете опубликовали видео утренней зачистки военными площади Республики в Алма-Ате.

На кадрах видно, что несколько сотен вооруженных силовиков в камуфляже и масках оцепили площадь. Рядом стоят военные грузовики. Бойцы передвигаются по площади перебежками и ведут огонь из автоматов.

Представитель департамента полиции Салтанат Азирбек сообщила, что десятки участников беспорядков в городе ликвидированы, их личности идентифицируются, передает «Интерфакс».

После зачистки площади военные начали операцию в районе Департамента полиции. Гостей и жителей Алма-Аты призвали воздержаться от выхода из домов.

Полиция также подтвердила разграбление оружейного магазина в городе.

Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате

Ранее жители Алма-Аты рассказали о перестрелках на улицах города. Очевидцы говорили, что автоматами вооружены не только полицейские и военные, но и протестующие.

В Алма-Ате в ночь на четверг началась антитеррористическая операция.

В мире,Видео,Салтанат Азирбек,Интерфакс,
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