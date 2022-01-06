За беспорядками в Казахстане нашлись проплаченные заговорщики

В Казахстане не утихают массовые акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ. Протестующие в Алма-Ате нападают на полицию, громят и захватывают административные здания. В стране введен режим чрезвычайного положения. В чем особенность местного протеста и насколько серьезна угроза «цветной революции»?

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В среду в Казахстане с новой силой возобновились массовые протесты, которые вспыхнули в начале года в Мангистауской области на границе с Туркменистаном и Узбекистаном. Поводом стал 100-процентный рост в нескольких регионах цен на газ для водителей – с 60 до 120 тенге (до 20,56 рублей) за литр. Волнения распространились по другим соседним регионам. Помимо социальной справедливости протестующие потребовали ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева, за которым официально закреплен статус елбасы – национального лидера и чье имя носит столица страны.

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В середине дня митингующие ворвались в здание мэрии в Алма-Ате – южной столице, где всю ночь горели машины, а сотрудники росгвардии распыляли слезоточивый газ. На первых двух этажах здания вспыхнул пожар, раздавались автоматные очереди. Правоохранители применяли спецсредства. Также сообщалось о захвате военной спецтехники, которую ранее власти стянули в центр города. Позже появилась информация о поджоге здания местной прокуратуры и штурма президентской резиденции. В больницы города обратились за медпомощью сотни человек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местное информационное управление общественного здравоохранения города, среди пострадавших более сотни сотрудников силовых структур.

По похожему сценарию развивались события в Актобе, где здание мэрии (акимата) тоже было захвачено участниками протестов. Попытки штурма акиматов предпринимались в Шимкенте и Таразе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел до 19 января чрезвычайное положение в Нур-Султане, Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях. Режим ЧП предполагает комендантский час с 23.00 до 7.00. В этих регионах ограничен въезд и передвижение внутри них. По всей стране временно перестал работать интернет. Дополнительно введен запрет на массовые мероприятия и забастовки, а также происходит изъятие оружия и боеприпасов у населения. В указе главы государства говорится, что режим ЧП вводится для обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, а также защиты прав и свобод граждан.

Помимо этого Токаев отправил в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит «особая вина» за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ. Министры продолжают исполнять свои обязанности до назначения нового кабинета. Одновременно генпрокуратуре и антимонопольному ведомству поручено провести расследование возможного ценового сговора. Кроме того, президент вел сроком на 180 дней госрегулирование цен на газ и бензин и социально значимые продукты. Внедрение программы электронной торговли топливом отложено на год.

Ближе к вечеру Токаев в ходе выступления пообещал оставаться в столице и действовать «максимально жестко в отношении правонарушителей в ходе протестов». Токаев отметил, что в скором времени выйдет с новым пакетом предложений. Также он заявил, что в ходе противостояний в стране были убиты сотрудники правоохранительных органов. По его словам, за беспорядками стоят «финансово мотивированные заговорщики».

«Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков», – заявил президент Токаев.

В экспертной среде уверены, что резкий скачок цен на горючее был одним из поводов для начала беспорядков. В целом в народе давно зрело недовольство социальной политикой государства и резким расслоением доходов между разными регионами. «Рейтинг правительства 23%, а в 2017 году был 63%. Это показатель неумения работать. Такой рейтинг неодобрения рано или поздно приводит к чему-то», – говорит казахстанский политолог Марат Шибутов.

Вспыхнувшие беспорядки не выглядят «достаточно спонтанными» и могли быть кем-то организованы, предположил эксперт. Однако были ли организаторы, «покажет следствие». Как пишет «Страна», протесты в координирует оппозиционер Мухтар Аблязов из штаба в Киеве. В 1990-х он был министром энергетики и торговли Казахстана, но ушел в оппозицию после конфликта с Назарбаевым. На своей странице в Facebook Аблязов, который в 2017 году создал движение «Демократический выбор Казахстана», призвал протестующих «координировать действия» и привел свои украинские телефонные номера для связи.

«С другой стороны, мы не видим ядра протеста и оформленных требований. То есть диалог вести фактически не с кем. Пока идут исключительно массовые беспорядки, а не митинги. Поэтому остаются только силовые меры, которые сейчас осуществляются», – добавляет Шибутов.

Однако в среду аким (глава администрации) Костаная Кайрат Ахметов вышел к горожанам, чтобы выслушать их требования. Протестующие рассказали ему об усталости людей от тяжелой экономической ситуации в стране.

Шибутов подчеркнул, что столкновения происходят в основном в Алма-Ате и Актау, поэтому говорить о риске «цветной революции» не приходится. «Угрозы свержения власти нет, есть угроза давления через беспорядки. Тут нет внешних заинтересованных сторон. Наоборот, страны, которые вкладывались в Казахстан, могут потребовать стабилизации ситуации и своего участия в этом», – предположил эксперт.

О готовности России оказать Казахстану не военную помощь, заявил «Интерфаксу» первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров. Впрочем, сенатор верит в способность местных властей самостоятельно справиться с урегулированием ситуации. «Они активно работают над снятием напряженности в обществе», – заявил Джабаров.

По словам пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, Казахстан пока не обращался к Москве. Но в Кремле считают, что власти страны сами справятся с внутренними проблемами, вмешательство кого-либо извне недопустимо.

С экономической точки зрения, пояснил Шибутов, местные власти сделали ошибку, потому что во многих регионах страны цены на газ для автотранспорта повышались постепенно.

«Резкое повышение цен было глупым с технической точки зрения, но с экономической – обосновано, потому что цены на газ растут. Разница между внутренней и экспортной ценой увеличилась практически в пять-шесть раз. Тут, конечно, пришлось подтягивать внутренние цены, потому что газ продавали ниже себестоимости», – подчеркнул эксперт.

Как пояснил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин, на территории страны находится всего четыре НПЗ, но из-за территориальных особенностей снабжение ГСМ происходит неравномерно. В результате в каждом регионе качество продукции и ее цена разные. «В чем была логика повышения цены на газ в два раза, сказать трудно, но то, что первые протесты произошли в Мангистауской области, не случайно, потому что это наиболее активный в политическом и митинговом плане регион. Но в целом в стране есть запрос на социальную справедливость. Казахстан является одним из лидеров постсоветского пространства по развитию, добыча нефти приближается к 100 млн тонн в год. Но модель успеха ограничена узкой группой людей, которые приближены к власти, основными получателями средств являются Нур-Султан и Алма-Ата», – говорит Притчин.

У остального Казахстана, добавил политолог, «существует внутренний протест». Недовольство вызывают низкие зарплаты и уровень развития инфраструктуры. Официально выдаваемая картинка не соответствует реальной. «Требование социальной справедливости вылилось в массовые протесты», – уверен собеседник.

По оценке эксперта, в Алма-Ате лидеры протеста, которые изначально артикулировали запросы со стороны улицы, потеряли контроль над ситуацией, начался захват административных зданий.

«Протест выходит за рамки и похож на силовой захват власти и мародерства. В таких условиях сложно вести диалог и договариваться», – убежден Притчин.