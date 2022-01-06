Масштабная зачистка: на площади в Алма-Ате началась перестрелка

Масштабная операция по зачистке от мародеров началась в Алма-Ате в четверг утром, 6 января, сообщает телеканал «Мир 24» в своем Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

"В Алма-Ате началась масштабная зачистка от мародеров и зачинщиков погромов. Операцию проводят совместно силовые ведомства и военные. Во время беспорядков городу был нанесен огромный ущерб. Радикалы поджигали административные здания и машины. Громили витрины магазинов и банкоматы. Мародеры разграбили сразу несколько крупнейших торговых центров", - сообщил телеканал.

По данным ТАСС, между военными и вооруженными людьми началась интенсивная перестрелка на площади перед мэрией в Алма-Ате. В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге.

Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

Ранее пресс-секретарь Нацбанка Казахстана Олжас Рамазанов сообщил, что все финансовые организации страны приостановили свою деятельность в связи с контртеррористской операцией и сбоях в работе интернета.