Военные взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты

Военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре казахстанской Алма-Аты.
Об этом сообщается в Telegram-канале Sputnik Казахстан.
Ранее жителей Алма-Аты по громкоговорителям предупредили об эвакуации с улиц из-за активной фазы зачистки города от преступных элементов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии.
Он также сообщил о боях между участниками беспорядков и воздушно-десантными подразделениями под Алма-Атой.