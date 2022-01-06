Военные взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты

Военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре казахстанской Алма-Аты.

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Об этом сообщается в Telegram-канале Sputnik Казахстан.

Ранее жителей Алма-Аты по громкоговорителям предупредили об эвакуации с улиц из-за активной фазы зачистки города от преступных элементов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии.