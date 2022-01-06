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52 минуты назад

В Нур-Султане закончился комендантский час

Комендантский час, который действует с 23:00 до 07:00 по местному времени (с 20:00 до 04:00 по московскому) закончился в столице Казахстана Нур-Султане. Об этом сообщает агентство Sputnik Казахстан в своем Telegram-канале.

В Нур-Султане закончился комендантский час
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На дорогах большое количество автобусов, часть из них рейсовые, часть с надписью "заказ". Люди стоят на остановках, добираются на работу. Город продолжает жить обычной жизнью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что усиление замечено у дома правительства. Рядом с аэропортом города также находятся БТР, военные и полицейские с огнестрельным оружием.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Однако позже они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов всех уровней и роспуска парламента. Наиболее масштабные столкновения развернулись в бывшей столице страны Алма-Ате.

В мире,Нурсултан Назарбаев,ИА Sputnik,
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