В Нур-Султане закончился комендантский час

Комендантский час, который действует с 23:00 до 07:00 по местному времени (с 20:00 до 04:00 по московскому) закончился в столице Казахстана Нур-Султане. Об этом сообщает агентство Sputnik Казахстан в своем Telegram-канале.

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«На дорогах большое количество автобусов, часть из них рейсовые, часть с надписью "заказ". Люди стоят на остановках, добираются на работу. Город продолжает жить обычной жизнью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что усиление замечено у дома правительства. Рядом с аэропортом города также находятся БТР, военные и полицейские с огнестрельным оружием.