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7 минут назад

Псаки назвала некоторые предложения России по безопасности «нежизнеспособными»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не все представленные Россией предложения по безопасности заслуживают ответа. Об этом она сообщила в ходе брифинга в Белом доме.

Псаки отказалась считать предложения России по безопасности жизнеспособными
Фото: ReutersReuters

«От России поступил ряд предложений и президент Байден дал ясно понять, что мы можем достичь прогресса по некоторым из них, но некоторые из них нежизнеспособны. Мы не отвечаем на них пункт за пунктом <...>, и потому, что многие из предложений не заслуживают такого ответа», - цитирует Псаки РИА Новости.

Она пояснила это еще тем, что США «не ведут переговоры публично».

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Ранее Джен Псаки заявляла, что Соединенные Штаты Америки не исключают возможность достижения прогрессивного результата по итогам переговоров с Россией. Напомним, на 10 января назначены переговоры по гарантиям безопасности в формате Россия-США.

В мире,НАТО,Администрация США,ЕС,РИА Новости,
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