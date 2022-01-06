Псаки отказалась считать предложения России по безопасности жизнеспособными

«От России поступил ряд предложений и президент Байден дал ясно понять, что мы можем достичь прогресса по некоторым из них, но некоторые из них нежизнеспособны. Мы не отвечаем на них пункт за пунктом <...>, и потому, что многие из предложений не заслуживают такого ответа», - цитирует Псаки РИА Новости.