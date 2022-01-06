США и Британия заступились за Украину

Министры обороны США Ллойд Остин и Великобритании Бен Уоллес провели телефонный разговор. В ходе диалога они выступили за суверенитет и территориальную целостность Украины, сообщает «Интерфакс».

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Министры рассмотрели «вопросы наращивания военной мощи России на границах Украины». Кроме того, они «взаимно поддержали суверенитет и территориальную целостность Украины», отметив их непоколебимость.

Пентагон подчеркнул, что Остин «поблагодарил Уоллеса за вклад Великобритании в трансатлантическую безопасность». Переговорщики также согласились «продолжать свою тесную координацию».