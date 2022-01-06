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1 час назад

США и Британия заступились за Украину

Министры обороны США Ллойд Остин и Великобритании Бен Уоллес провели телефонный разговор. В ходе диалога они выступили за суверенитет и территориальную целостность Украины, сообщает «Интерфакс».

США и Британия заступились за Украину
Фото: ReutersReuters

Министры рассмотрели «вопросы наращивания военной мощи России на границах Украины». Кроме того, они «взаимно поддержали суверенитет и территориальную целостность Украины», отметив их непоколебимость.

Пентагон подчеркнул, что Остин «поблагодарил Уоллеса за вклад Великобритании в трансатлантическую безопасность». Переговорщики также согласились «продолжать свою тесную координацию».

Ранее в Германии рассказали о «своей» позиции о поставках оружия на Украину. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявила, что взгляд страны отличается от мнения США по этому вопросу. В свою очередь Блинкен подтвердил военную помощь Украине от американской стороны в ближайшие недели и месяцы

В мире,Анналена Бербок,Ллойд Остин,Бен Уоллес,МИД,Пентагон,Интерфакс,
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